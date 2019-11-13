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13.11.19 22:02

У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Президент Владимир Зеленский заявил, что финал партии Виктора Медведчука "Оппозиционный блок - За жизнь" будет печальным, но у СБУ в данный момент нет информации об антигосударственной деятельности этой политсилы.

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Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас будет такая информация, то мы соответствующим образом на нее среагируем. По состоянию на сейчас я не могу обнародовать эту информацию", - сообщил Баканов.

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Он также сообщил, что в деле Медведчука, который подозревается в госизмене и свержении конституционного строя, пока нет результатов лингвистической экспертизы текстов выступления политика во время поездок в Россию.

"Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше", - подчеркнул глава СБУ.

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