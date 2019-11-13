У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.
"Если у нас будет такая информация, то мы соответствующим образом на нее среагируем. По состоянию на сейчас я не могу обнародовать эту информацию", - сообщил Баканов.
Он также сообщил, что в деле Медведчука, который подозревается в госизмене и свержении конституционного строя, пока нет результатов лингвистической экспертизы текстов выступления политика во время поездок в Россию.
"Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше", - подчеркнул глава СБУ.