Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сообщил он, отметив, что в Службе безопасности тоже есть такое производство.

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"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федына в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют", - подчеркнул Баканов.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Во всемы совместной трансляции 27 октября нардеп София Федына и волонтерка Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.