У СБУ нет достоверных сведений, что акция "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы СБУ Ивана Баканова Главкому.

По его словам, нет достоверных сведений о подкупе участников акций "Ні - капітуляції".

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"У нас нет достоверных сведений, подтверждающих этот факт. Вопросами протестных акций в СБУ занимается Департамент защиты национальной государственности. Конечно, мы за этим наблюдаем.

Знаете, демократия - не лучшая форма правления, но лучшей еще не придумали. Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе, на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования. Но если мы выступим с такой инициативой, то вы же первые скажете, что это наступление на демократию в Украине", - отметил глава СБУ.

На уточняющий вопрос о том, предоставил ли обещанные доказательства глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, Баканов отметил: "На данный момент в СБУ нет такого производства".

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы". Позже он извинился за свои слова.

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Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції".