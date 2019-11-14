Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале сам Андрей Портнов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Друзья, в стране уже полтора месяца как назначен главный прокурор, но до сих пор нет никаких его действий по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется само собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокаций убийств участников Майдана, хищение оружия, захвата воинских частей и государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Портнов призвал генпрокурора публично ответить на вопрос, почему "не освобождены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании идет суд над сотрудниками "Беркута".

Он отметил, что необходимо объявить амнистию сотрудникам "Беркута", которых обвиняют в убийствах участников Революции достоинства, или начать расследование против майдановцев.

Андрея Портнова связывают с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, и он неоднократно демонстрировал значительную осведомленность в материалах расследований правоохранительных органов и публиковал непубличные данные, касающиеся следствия.

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