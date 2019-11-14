Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

- вблизи Невельского - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

- вблизи Хутора Вильный - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Луганского и дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

- неподалеку от Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Шумов - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 13 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ: "Неподалеку от Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет".