Враг за сутки 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
- вблизи Невельского - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов:
- вблизи Хутора Вильный - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Луганского и дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
- неподалеку от Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Шумов - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вчера, 13 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ: "Неподалеку от Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет".