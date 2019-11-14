Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, сообщение об автопроисшествии на автодороге Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района поступило на линию "102" 17:40 ч.

"Предварительно установлено, что водитель Аudi, двигаясь в направлении г. Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Fiat Scudo", - сказано в сообщении.

В результате аварии два человека погибли и еще пятеро травмированы.

"Погибшими оказались жители с. Дерцен Мукачевского района 41-летний водитель авто Audi и его 32-летний пассажир. В салоне иномарки также находился 25-летний односельчанин погибших. Он доставлен в районную больницу.

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37-летнего водителя, трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализирован в Иршавской больнице. Все они жители Виноградовского района", - сообщили в полиции .

Обстоятельства и причины ДТП будут выяснять следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Закарпатья.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).