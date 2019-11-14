Зеленский был бы значительно слабее, если бы США отозвали военную помощь, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил во время открытых слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

"Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке", - заявил дипломат.

Он также отметил, что такая ситуация могла бы спровоцировать Россию на новую агрессию в отношении Украины.

"Россия всегда ищет уязвимые места, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва РФ почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, она воспользуется таким выгодным положением", - сказал Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор

Напомним, в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.

В начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского "сделать ему услугу" и "разобраться с делом", на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком".

13 ноября начались публичные слушания свидетелей по делу об импичменте Трампа.