Туск напомнил Макрону, что РФ не "партнер", а "стратегическая проблема", а без независимой Украины не будет суверенной Европы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге. Выдержки из его речи приводит в среду, 13 ноября, британская газета The Guardian.

С наступлением декабря Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Теперь о президенте Франции, который является одним из безоговорочных лидеров Европейского Союза, нашей надеждой на будущее, и моим добрым другом. Я хотел сказать ему, что разделяю его мечту о действительно суверенной Европе. Убежден, что мы способны сделать это, но лишь при условии, что мы будем действовать, как суверенные. Не так, как это было недавно в случае с расширением ЕС. Не будет никакой суверенной Европы, без стабильных Балкан, интегрированных с остальной частью континента. Вы не должны быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша жесткая и содержательная позиция по России была первым выражением, - так четко и единодушно, - нашего суверенитета. Мы должны продолжать этот путь", - подчеркнул Дональд Туск.

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Как пишет DW, Туск также подверг острой критике Макрона, который недавно в интервью изданию The Economist предложил переосмыслить отношения с РФ.

"Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема", - отметил Туск.

"Меня даже назвали "фанатиком одной идеи" за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя", - считает он.

"Когда я слышу слова Макрона, что "мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения", я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе", - подчеркнул Туск.

"В том же интервью для The Economist президент Макрон говорит, что разделяет взгляды (премьера Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана на эту проблему, и надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России", - напомнил Туск. "Но не меня, Эмманюэль", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Президент Франции сделал публичные заявления о "европейской идентичности" России и высказался за возобновление стратегических отношений с этой страной. Также Франция была среди трех стран, которые во время недавнего саммита ЕС в Брюсселе заблокировали принятие решения о начале переговоров о вступлении в ЕС двух стран Западных Балкан, Северной Македонии и Албании, которые исполнили все необходимые для этого условия.