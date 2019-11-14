Рада сегодня планирует принять Госбюджет-2020

Об этом свидетельствует повестка дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно повестке дня, рассмотрение бюджета во втором чтении запланировано на 12:30. Также должен быть рассмотрен законопроект 2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Кроме этого, повестка дня предусматривает рассмотрение еще ряда законопроектов.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.

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Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Также в первом чтении парламентарии] планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористических операций и 0887 относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиления ответственности за такие преступления.

Также во втором чтении предусмотрено рассмотрение 1208-2 о Бюро финансовых расследований.

К включению в повестку дня и принятию решения запланирован президентский законопроект 2300 о либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового. Среди прочего, к включению в повестку дня и принятию решения стоят законопроекты 2249 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", 2336 по предупреждению и противодействию политической коррупции, 1197 по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, 2241 и 2242.

К включению в повестку дня и принятию решения планируется законопроект 2359 о внесении изменений Переходных положений Налогового кодекса относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

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В повестке дня также - рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 "О внесении изменений в закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах"(относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)", 1220 "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов".

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 "О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи" (в отношении жителей временно оккупированных территорий) и 2113 относительно оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 по упрощению лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" и 2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

На повестке дня в четверг также - три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 "Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".