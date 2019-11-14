Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", - сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что хотел бы узнать, кто является информатором, написавшим на него жалобу за второй - июльский - телефонный разговор с Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как президент США я должен расследовать действия Байдена в Украине и других странах, - Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму своего первого, апрельского, телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стенограмма телефонного разговора, который состоялся между президентами США и Украины в июле этого года, стала причиной расследования Палаты представителей о возможном импичменте Трампа. Судя по свидетельствам, во время этой беседы президент США попросил своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, тогда - связанного с крупным украинским бизнесом.

Оппоненты президента США обвиняют его в намеренном удержании военной помощи Украине, в размере почти 400 миллионов долларов, с целью сперва добиться от украинского руководства помощи в сборе компромата на его, Трампа, политических конкуретнтов.