Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", - сказал Трамп.
Американский лидер также отметил, что хотел бы узнать, кто является информатором, написавшим на него жалобу за второй - июльский - телефонный разговор с Зеленским.
Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму своего первого, апрельского, телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Стенограмма телефонного разговора, который состоялся между президентами США и Украины в июле этого года, стала причиной расследования Палаты представителей о возможном импичменте Трампа. Судя по свидетельствам, во время этой беседы президент США попросил своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, тогда - связанного с крупным украинским бизнесом.
Оппоненты президента США обвиняют его в намеренном удержании военной помощи Украине, в размере почти 400 миллионов долларов, с целью сперва добиться от украинского руководства помощи в сборе компромата на его, Трампа, политических конкуретнтов.