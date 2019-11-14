Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи организатора "убийства" Бабченко Германа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Германа.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.