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14.11.19 09:34

Дело бронежилетов: суд отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Капинус и Саковца, Почтаренко арестовали с возможностью выхода под залог в 76,8 млн

Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Ольгу Капинус и Василия Саковца, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов. А первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Почтаренко избрал меру пресечения в виде ареста на гауптвахте с альтернативой в 76 млн 800 тыс. грн залога.

Дело бронежилетов: суд отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Капинус и Саковца, Почтаренко арестовали с возможностью выхода под залог в 76,8 млн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новинарня".

Такое решение принял в среду, 13 ноября, судья Олег Белоцерковец.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения для четвертого фигуранта этого же дела рассмотрят в четверг, 14 ноября.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

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