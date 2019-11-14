Пентагон отказывается расследовать задержку военной помощи Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет CNN.

"Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку предоставления Министерством обороны помощи Украине в сфере безопасности, выделенной Конгрессом", - говорится в письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну.

Решение приняли из опасений, что это расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей, сказано в письме, направленном сенаторам накануне.

Представитель Файна подтвердил, что Офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам относительно этого решения, но отметил, что "с развитием обстоятельств наше решение может измениться".

Дурбин и другие американские сенаторы дважды - в сентябре и в ноябре – направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи Украине.

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"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она вызывает серьезные вопросы о том, были ли представители Министерства обороны вовлечены в любые схемы по осуществлению давления на политического оппонента. Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли Министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне ", - говорится в письме.

Непартийный регулятор Конгресса США на днях сообщил, что рассматривает решение администрации Дональда Трампа этим летом задержать сотни миллионов долларов военной помощи для Украины, чтобы определить, нарушили ли чиновники закон об ассигнованиях, не уведомив об этом Конгресс.

Приказ о приостановке помощи был передан Трампом в июле, за несколько дней до того, как он поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил провести расследование в отношении Байдена и событий, связанных с выборами 2016 года.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.