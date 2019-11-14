Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв - Россия. Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событий в Иловайске", - написал он.

Загороднюк подчеркнул, что если же враг - Россия, то:

1) с врагом говорят только либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов;

2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения;

3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях.

"Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк

Напомним, ранее Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины в ближайшее время перейти на новый формат отношений.