Прокурор Бердянска задержан на взятке в $10 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В среду, 13 ноября 2019 года, под процессуальным руководством Генеральной инспекции ГПУ следователи Госбюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности пресекли противоправную деятельность прокурора Бердянской местной прокуратуры, который требовал и получил через посредника взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращения оказания давления на хозяйственную деятельность последнего", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

"ГПУ предупреждает о нулевой толерантности к использованию прокурорами своего служебного положения в целях, не предусмотренных Конституцией и Законом Украины "О прокуратуре", - сообщили в ведомстве.

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