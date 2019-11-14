За закон о прокуратуре мы не голосовали, потому что он дает карт-бланш одному человеку в этой стране, - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Мы не голосовали за этот закон, потому что он дает карт-бланш одному человеку в этой стране. Он выписан так, что понятно: решение о том, кого увольнять, будет единоличным", - заявила Устинова.

Она отметила, что хорошим показателем стал принцип формирования кадровых комиссий, в которые вошли представители общественных организаций. Такое привлечение людей не из системы демонстрирует определенную открытость.

"Важно посмотреть, как прокуроры пройдут проверку на доброчестность, и проанализировать в целом результаты их работы в должности. Нужно учитывать не то, сколько открыто уголовных производств, а сколько доведено до суда. И это касается любого правоохранительного органа", - считает нардеп.

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Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о реформе ГПУ во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.



Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.

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