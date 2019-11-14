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14.11.19 11:29

ГБР проверяет факты закупки продуктов питания для армии в рамках дела о бронежилетах, - Труба

В рамках расследования дела о закупке некачественных бронежилетов для Министерства обороны Украины проверяются также факты закупки продуктов питания для украинской армии, отмечает директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

ГБР проверяет факты закупки продуктов питания для армии в рамках дела о бронежилетах, - Труба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов... эта группировка осуществляла и другие закупки, в том числе, закупку питания для армии", - сказал Труба журналистам в среду в Киеве.

Он добавил, что по результатам проверки будет дана оценка всем высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые были к этому причастны.

Директор ГБР напомнил, что в настоящее время проходят судебные заседания по задержанным чиновникам Минобороны.

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"Надеюсь, что суд сегодня окончательно примет решение по первым пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны", - добавил Труба.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

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