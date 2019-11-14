Пристайко допускает выход Украины из минского процесса: Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-Би-Си.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.

По его словам, минский процесс не был запланирован как бесконечно долгий. "Он был запланирован на первый год. Почему тогдашнее руководство нашего государства решило пытаться продолжить Минск, а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое? Сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в Минск. Был целый клубок связанных с этим проблем. Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение", – сказал министр.

На вопрос, есть ли дедлайн или что должно произойти, чтобы Украина отказалась от Минска, Пристайко сказал: "Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко, но если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров. - Ред.), тогда и будет правильным спросить об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен".

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По его словам, санкции в отношении РФ могут быть отменены и без выхода из Минска. "Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут санкции все еще сыграть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества" - сказал он.

Пристайко отметил, что в случае выхода из минского процесса, "у Киева есть видение нескольких возможных вариантов".

"Например, если не Минск, то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира. Этого элемента нет в Минске, и это возможно апгрейд Минска в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью третьей силы. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - сказал министр.