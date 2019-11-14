Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.11.19 11:40

"Голос" предложил 3 шага для улучшения земельного закона: дешевое финансирование фермеров, техническое обеспечение, целевое использование вырученных средств

По мнению партии "Голос", в принятом вчера за основу законе о рынке земли существует ряд проблем, для решения которых есть три шага.

земля,рынок,поля,земли,сельское,хозяйство,сх,с/х

:Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

Так, в политсиле убеждены, что основными бенефициарами земельной реформы должны стать украинские малые и средние фермеры, а закон (о рынке земли. - Ред.) и новая концепция должны дать толчок к развитию малого и среднего бизнеса в селе.

Однако, как говорится в заявлении, проголосованный закон №2178-10 вместе с комментариями президента этого не предусматривает.

"Чтобы решить проблему нужно:
1. Обеспечить четкий и понятный доступ к дешевому финансированию для выкупа земли фермерами на следующие 5-10 лет. Это необходимо предусмотреть на законодательном уровне.
2. Обеспечить прозрачную и справедливую имплементацию земельной реформы технически: работа Геокадастра, работа реестров, работа других государственных органов. Для всего этого необходимо предусмотреть значительные средства.
3. Убедиться, что деньги от продажи государственной земли будут направлены на развитие сельских территорий: дороги, газ, садики, школы. Это тоже должно быть прописано в законе", - отмечают в "Голосе".

Голос предложил 3 шага для улучшения земельного закона: дешевое финансирование фермеров, техническое обеспечение, целевое использование вырученных средств 01

Смотрите также: "Каждый из вас стал автором учебника истории", - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО

Голос предложил 3 шага для улучшения земельного закона: дешевое финансирование фермеров, техническое обеспечение, целевое использование вырученных средств 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100