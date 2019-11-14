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14.11.19 11:55

Рада планирует поднять акциз на айкос, - Арахамия

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает рост акциза на айкосы, чтобы приравнять его к налогу на табак.

айкос

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Айкосы сейчас не считаются сигаретами и они платят гораздо меньший акциз. У нас есть предложение это приравнять, потому что доля айкосов существенно возрастает, а доля обычных сигарет уменьшается и таким образом мы получаем гораздо меньшие поступления в бюджет", - рассказал Арахамия.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака.

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