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14.11.19 12:10

"Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение 1 млрд грн на выплату заработных плат и погашения задолженности перед шахтерами.

"Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской обасти, Волыни и Львовской области перечислено 1млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что люди всегда были и будут приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.

Напомним, ранее президент подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам.

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Люди всегда были и будут нашим приоритетом, - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами 01

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