"Этот человек не отстаивает украинскую позицию", - Бородянский о выступающих в РФ украинских артистах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на международном форуме "Креативная Украина" в четверг в Киеве.

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", - сказал Бородянский.

Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

"Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в оккупированный Россией Крым, не нарушая при этом украинское законодательство относительно правил пересечения админграницы.

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