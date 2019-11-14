Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время представления в первом чтении, правительство сказало, что у нас мало времени, 10 дней, и мы ко второму чтению сможем очень сильно доработать, чтобы выполнить все эти обещания, которые были у президента, и в программе президента, и в программе действий правительства. За эти полтора месяца большинство обещаний не были выполнены. То есть проект инкрементально изменился, немножко улучшился, немного ухудшился, но он не соответствует тем обещаниям", - рассказал нардеп.

Он сообщил, что фракция "Голос" скорее всего воздержится при голосования за проект бюджета во втором чтении.

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"Учитывая то, что бюджет - это ответственность правительства, а правительство - ответственность монобольшинства, мы скорее всего не сможем поддержать этот проект. Но мы и не будем голосовать против, потому что там есть некоторые положительные вещи. Например, финансирование медицины, увеличение финансирования образования, которые благодаря активной позиции фракции "Голос" были достигнуты. Поэтому скорее всего позиция нашей фракции будет "воздержаться", - сказал Цабаль.