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14.11.19 12:45

Четырех полицейских, которые "выбивали" у мужчины признание в краже в Днепре, будут судить за пытки, - ГБР

В суд направлено обвинительный акт в отношении четырех полицейских Днепропетровской области. Их обвиняют в пытках.

Четырех полицейских, которые "выбивали" у мужчины признание в краже в Днепре, будут судить за пытки, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено: правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали "выбивать" у него признание в помещении отделения полиции", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц. А также по ч. 3. ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия.

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