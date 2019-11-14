НАБУ провело обыск в ОП по факту получения взятки в $150 тыс. директором департамента Кондзелей

Об этом в эфире "24 канала" сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.



По его словам, разрешение на обыск дал Высший антикоррупционный суд.

Целью обыска было изъятие документов, которые дал человек, от которого вымогали деньги для назначения на должность.



Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц.

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Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Позднее при получении части упомянутой взятки в размере 150 тыс. долларов задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю.