Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова Коцабы про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября.

В этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата.

Напомним, ранее Национальный совет по телерадиовещанию просил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

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