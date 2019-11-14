Дело Мазура в Интерполе пока "в подвешенном состоянии". Решение за прокурором, - Дещица

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, информирует Цензор.НЕТ.

"Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означал, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину", - отметил Дещица.

По его словам, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

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Дипломат сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Мазур, надуманное. Окружная прокуратура Люблина продолжать изучать это дело. Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, в то же время украинская прокуратура предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.

Дещица заметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытия дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

"Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет", - отметил Дещица.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.