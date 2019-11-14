Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии посольства Украины в Японии, опубликованном в Facebook.

"12 ноября 2019 в информационном пространстве появились сообщения об участии представителей "ДНР" в "9-м кубке мира по карате", проведенного "всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 г.

В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации в последней был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что в рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.

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"Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия и считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в мире в целом.