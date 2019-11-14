"Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия. ВИДЕО

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия с трибуны Рады, комментируя заявление нардепа от СН Анны Скороход о давлении на нее и задержании ее мужа в связи с ее голосованием по рынку земли, передает Цензор.НЕТ.

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"Уважаемые коллеги, давайте будем называть вещи своими именами. Если вы сейчас зайдете в "Гугл" и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто, вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Нам самим нечего сказать, потому что мы не знаем в чем дело. Но то, что госпожа Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь – это факт", - заявил Арахамия.

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Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".