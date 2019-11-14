"Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, отвечая на обвинения главы фракции Давида Арахамии, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я никогда никому ничего не предлагала. И очень красивый шаг: спасибо. Давайте еще какую-то гадость сейчас придумаем за то, что я высказываю свое мнение", - сказала нардеп.
"Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия", - добавила Скороход.
Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь.