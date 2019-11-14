Рада приняла поправки в Бюджетный кодекс

Как передает Цензор.НЕТ, проект закона 2144 во втором чтении поддержали 282 народных депутатов.

Законопроект предусматривает создание Долгового агентства, которое будет координироваться правительством через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга, свидетельствует текст законопроекта.

Нардепы подали 258 поправок ко второму чтению, из которых комитет по вопросам бюджета поддержал 85.

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Кроме того, в ходе обсуждения народные депутаты поддержали поправку, согласно которой поступления от акциза на топливо перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты.

Также закон позволяет по решению правительства, согласованному с комитетом ВР по вопросам бюджета, осуществлять заимствования свыше объема, определенного для текущего года в законе о госбюджете, для финансирования госбюджета в следующем году.