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14.11.19 14:06

Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

Нардеп от фракции "Слуга народа" Анна Скороход считает, что ее мужа задержали из-за того, что она часто голосовала против отдельных законопроектов и выражала свое мнение.

анна,скороход

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне говорили не ходить на телеканалы. Я сказала, что я свободный человек и могу ходить куда хочу. Мне говорили: не надо высказываться так, как я выражаюсь по тем или иным законопроектам. Я считаю себя свободным человеком ", - сказала она.

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Скороход заметила, что к ней возникали претензии, когда она жала "красную кнопку".

Нардеп рассказала, что к ней звонили касательно ее поведения с Офиса президента.

"Меня господин Богдан на ковер не вызывал. Мне по телефону сказали, чтобы я перестала это делать. Так же и Давид Арахамия говорил ", - рассказала она.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

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