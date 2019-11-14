Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.11.19 14:11

Россия должна Украине миллиарды евро прямо сейчас, мы победили в арбитраже, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что списания Украиной своих газовых претензий к России не будет.

газ,газа,транзит,газопровод

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC News Украина".

"Мы победили в арбитраже, Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас. Действительно, они (Россия. - Ред.) об этом говорят. Но то, что заявляет Россия, а наши СМИ видят в этом договоренность - это не так, это их переговорная позиция. Каждая сторона приезжает со своей переговорной позицией, часто завышая ожидания.

Пристайко пока не знает, в какой форме Россия должна выплатить Украине долги.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ предлагает "Нафтогазу" отказаться от претензий в размере $22 млрд к "Газпрому".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100