Россия должна Украине миллиарды евро прямо сейчас, мы победили в арбитраже, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC News Украина".

"Мы победили в арбитраже, Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас. Действительно, они (Россия. - Ред.) об этом говорят. Но то, что заявляет Россия, а наши СМИ видят в этом договоренность - это не так, это их переговорная позиция. Каждая сторона приезжает со своей переговорной позицией, часто завышая ожидания.

Пристайко пока не знает, в какой форме Россия должна выплатить Украине долги.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ предлагает "Нафтогазу" отказаться от претензий в размере $22 млрд к "Газпрому".

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