JIT опубликовала факты контроля террористов "ДНР" Кремлем во время атаки на МН17: "Прибывают люди от Шойгу. Местных командиров выкидывают нах#й". АУДИО

Об этом сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.

"JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет вплоть до Кремля", - написал он.

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Грозев также дает ссылку на озвученные JIT факты.

"У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они (главари террористов. - Ред.) получали указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации", - утверждают эксперты.

По их словам, показания террористов подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время.

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В своем разговоре со знакомым 3 июля 2014 года в 17:30:15, Бородай подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны:

Бородай (6:02 на записи): Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все.

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В другом разговоре в начале июля 2014 года член "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России. - Ред.)". По словам члена "ДНР", эти люди "выкидывают нах*й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

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1 июля 2014 года в 22:08:05 боевику с позывным Монгол (A) 380951267673 звонит неизвестное лицо (B) 380509133442.

B: Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.

A: Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах*й из подразделений...

B: Угу.

A:… и возглавляют москвичи (…)

Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я знал, кому мне нужно будет подчиняться бл**ь

A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны ДНР.

(…) Нет, министр обороны у нас - Стрелков, а главнокомандующий войсками - как президент или премьер-министр во всех странах - это Бородай.