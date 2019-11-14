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14.11.19 14:23

JIT опубликовала факты контроля террористов "ДНР" Кремлем во время атаки на МН17: "Прибывают люди от Шойгу. Местных командиров выкидывают нах#й". АУДИО

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля донецких боевиков российскими кураторами летом 2014 года. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.

"JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет вплоть до Кремля", - написал он.

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Грозев также дает ссылку на озвученные JIT факты.

"У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они (главари террористов. - Ред.) получали указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации", - утверждают эксперты.

По их словам, показания террористов подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время.

В своем разговоре со знакомым 3 июля 2014 года в 17:30:15, Бородай подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны:

Бородай (6:02 на записи): Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все.

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В другом разговоре в начале июля 2014 года член "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России. - Ред.)". По словам члена "ДНР", эти люди "выкидывают нах*й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

1 июля 2014 года в 22:08:05 боевику с позывным Монгол (A) 380951267673 звонит неизвестное лицо (B) 380509133442.

B: Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.

A: Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах*й из подразделений...

B: Угу.

A:… и возглавляют москвичи (…)

Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я знал, кому мне нужно будет подчиняться бл**ь

A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны ДНР.

(…) Нет, министр обороны у нас - Стрелков, а главнокомандующий войсками - как президент или премьер-министр во всех странах - это Бородай.

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