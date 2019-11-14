СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч

Об этом сообщает Рoliteka.net.

"Указанный прокурор с помощью посредника - своего тестя, получил от гражданина Украины взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого в рамках уголовного производства, имущества. Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия", - сообщает источник в СБУ.











Напомним, что санкция части 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.