Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.11.19 15:11

СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч

Сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований и при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины задержали прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Рoliteka.net.

"Указанный прокурор с помощью посредника - своего тестя, получил от гражданина Украины взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого в рамках уголовного производства, имущества. Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия", - сообщает источник в СБУ.

СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 01
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 02
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 03
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 04
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 05

Напомним, что санкция части 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100