Луценко рассказал, что в последний год работы чувствовал себя "мальчиком для битья"

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ", - рассказал Луценко.

Экс-глава ГПУ пояснил, что не ощущал поддержки ни со стороны президента, ни со стороны парламента.

"Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам", - сказал Луценко.

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"Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья", - добавил он.

В ответ на вопрос журналиста о том, почему он в таком случае так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".

Экс-генпрокурор считает, что досрочные выборы в парламент прошли честно в том числе благодаря тому, что он оставался на должности.

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?", - отметил он.

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"Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ", - добавил бывший генпрокурор.