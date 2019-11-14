Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Сергей Тарасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.

Он объявлен в розыск (Россией. - Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.

Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.

Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - сообщил он.

Смотрите также: По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Тарасюк сообщил, что Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было подобающим.

В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".