Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение принял совет на заседании в Киеве в четверг, сообщается на сайте центробанка.

Заместителем главы Совета избран Василий Фурман.

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Совет также утвердил смету административных расходов НБУ.

Как сообщалось, ранее дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики. Верховная Рада на этой неделе утвердила вместо него членом совета Виталия Шапрана.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в заседании в четверг не участвовал Николай Каленский, который находится под домашним арестом по делу VAB Банка.