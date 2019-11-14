Без Украины "российскую проблему" Евросоюз не решит, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.

"Дональд Туск назвал Россию стратегической проблемой для ЕС, а не стратегическим партнером. Прав на 100%. Но стратегической проблемой Евросоюза является отсутствие общей воли и политической позиции, что и как с Россией делать. А также отсутствие общего понимания, что без Украины стратегическую проблему России не решить", - отметил Климкин.

По его словам, без российской агрессии никакой общей позиции ЕС в отношении России просто не было бы.

"Но мы очень дорого за это заплатили. Хотелось бы, чтобы в Европе это понимали и помнили. Кто умом, кто сердцем, а лучше - вместе", - подытожил Климкин.

Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой". А без независимой Украины не будет суверенной Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг", - Климкин. ВИДЕО