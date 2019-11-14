ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В среду, 13 ноября, при участии прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому "газовому делу" касательно обвинения бывшего народного депутата Украины 7-го созыва и его финансового директора. На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонский Республике и его счета в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По информации "Левого берега", следствие установило, что 20 сентября 2019 года экс-нардеп Александр Онищенко провел со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро. Эти деньги были частью сделки по покупке новой беговой лошади. Эстонские правоохранители заморозили средства на счету Онищенко.
После этого САП добилась их ареста.
"Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства", - говорится в сообщении САП.
Сам сбежавший из Украины экс-нардеп сообщил, что не понимает о чем идет речь. "Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги", - написал он с недоумением.
Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.