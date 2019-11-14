Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2", - ОП

Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина – ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

Дональд Туск поприветствовал существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе, в том числе ситуация с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники сошлись во мнении относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами – членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.

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Президент Украины поблагодарил Дональда Туска за весомую личную роль в углублении сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания на должности Президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.