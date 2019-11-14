Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.11.19 17:00

Освобожденный в Польше ветеран Мазур (Тополя) вернулся к работе в Офисе омбудсмена

Активист и ветеран АТО Игорь Мазур вернулся к работе в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Освобожденный в Польше ветеран Мазур (Тополя) вернулся к работе в Офисе омбудсмена

Об этом на фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств. В частности, работе Украинского бюро Интерпола", - отметила Денисова.

Она также добавила, что по поручению Арсена Авакова еще вечером в день задержания был направлен пакет документов, прямо свидетельствовавших о злоупотреблении РФ своим правом обращения в Интерпол.

Кроме того, омбудсмен поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура.

Также читайте: Дело Мазура в Интерполе пока "в подвешенном состоянии". Решение за прокурором, - Дещица

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100