Немеют руки и ноги, зубы - кошмар, травмирован позвоночник, - супруга осужденного по "делу украинских диверсантов" Захтея рассказала о его состоянии

Об этом "Крым.Реалии" сообщила супруга Захтея Оксана, передает Цензор.НЕТ.

"Тюрьма Андрею здоровья не добавляет. Привезла ему всякие лекарства, таблетки. Сейчас у него все хронические заболевания обострились. Одна "болячка" тянет за собой другие. От гайморита наачались головные боли. Со спиной проблемы: травмирован позвоночник. Мучают боли и от этого немеют руки и ноги. Зубы - кошмар. До свободы хоть бы сохранились пару зубов. В общем, со здоровьем у него не очень", - рассказала она.

По ее словам, в колонии Захтею дают обезболивающие "но специализированной помощи нет".

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению.

16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

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