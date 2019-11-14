ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ВАКС.

13 ноября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на два месяца срок содержания под стражей для Гримчака.

Ему также определен залог в размере 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 5 миллионов 999 тысяч 283 гривни. Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения ранее.

Кроме того, его помощнику, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продлили содержание под стражей на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривны.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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