Полицейского, который готовил теракт с террористом "ДНР" в Запорожье, осудили на 8 лет, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"Обвиняемый с использованием мобильной связи передавал представителю "ДНР" информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, готовил совместно с представителем "ДНР" террористический акт на территории Запорожской области и незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов калибра 5.45, 7.62 и 9 мм", - сообщили в прокуратуре.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

По принципиальной позиции органов прокуратуры области злоумышленник приговорен к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.

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