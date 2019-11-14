Раненый комбриг 128-й ОГПБ Коростелев в реанимации, медикам удалось спасти конечность, - представитель Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом сообщил представитель информационного агентства Министерства обороны Украины в Харькове Дмитрий Чалый.

"Вчера его (Коростелева. - Ред.) доставили в Харьков и провели ряд оперативных вмешательств. Сегодня было проведено хирургическое вмешательство. Его концовка спасена. При ранении имела место травматическая ампутация. Сейчас он находится в реанимации, состояние стабильное, но близкое к тяжелому", - прокомментировал Чалый.

Еще два офицера, которых также доставили в харьковский госпиталь, находятся в состоянии медикаментозного сна, их состояние - крайне тяжелое, хотя их уже вывели из травматического шока.

Еще один военнослужащий - в состоянии средней тяжести.

Запланированы хирургические вмешательства.

Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

В штабе ООС уточнили, что во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненый комбриг 128-й ОГПБ Коростелев доставлен в госпиталь Харькова