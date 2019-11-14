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14.11.19 17:52

Рада приняла закон об использовании земель Минобороны

Верховная Рада во втором чтении приняла решение "О внесении изменения в статью 4 Закона "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков.

депутат,вр,рада,верховная

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

За принятие закона №0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" во втором чтении проголосовали 334 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие изменений в закон обусловлено необходимостью правового регулирования процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

Это даст возможность по согласованию с Министерством обороны Украины использовать земли обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

"Земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины, по согласованию с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти и Министерством обороны Украины могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины", - говорится в измененной редакции закона.

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Также отныне отчуждение земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, осуществляется в порядке (436-2013-п), установленном Кабинетом министров Украины и в соответствии с этим законом.

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