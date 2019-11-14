"Интерпол исключил меня из красного списка", - ветеран Мазур (Тополя), которого задерживали в Польше по требованию РФ

Об этом он заявил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мои друзья сообщили мне, международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть, я могу спокойно проехать через границу. Мои родные очень переживали за меня в эти дни. Чего можно было ожидать от России, которая не подала еще никаких документов против меня, но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверить. Россия умеет мусором завалить, которое неизвестно, как собирает", - рассказал Мазур.

Учтя это, ветеран, по его словам, попытался пересечь границу.

"Проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями машиной. Спокойно пересек и украинскую границу", - пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Освобожденный в Польше ветеран Мазур (Тополя) вернулся к работе в Офисе омбудсмена

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Мазура в Интерполе пока "в подвешенном состоянии". Решение за прокурором, - Дещица