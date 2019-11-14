"Задержан гражданин РФ, который находится в международном розыске", - в ГПУ объяснили задержание мужа нардепа от "СН" Скороход

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "В ответ на многочисленные запросы СМИ в связи с высказыванием одного из народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва Генеральная прокуратура Украины считает необходимым отметить, что в своей деятельности руководствуется исключительно законом и должна разъяснить следующее.

В четверг, 14 Ноября 2019, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений.

Так, 9 августа 2018 года, указанное лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд г. Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

11 ноября 2019 розыск правонарушителя восстановлено, в результате чего он был задержан".

Смотрите на Цензор.НЕТ - По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Как известно, в начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".