Наемники РФ применили 82-мм минометы возле Песков, с начала суток на Донбассе зафиксировано 8 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

3 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

возле Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новотошковского и Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы 5 вражеских обстрелов:

дважды у Каменки - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

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Отдельно отмечаем, что сегодня, около 15.00, в районе населенного пункта Каменка Донецкой области враг вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) завершено монтажные работы по установке перил на пролете моста. Кроме того проходит укладка асфальта на площадке в районе 9 опоры моста.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Проведено обустройство подъездной дороги к фортификациям. Осуществлялся разбор одного блиндажа и трех вспомогательных сооружений.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности загрязненной взрывоопасными предметами. За сегодня обследовано 2,2 гектара территории и изъято 13 ВОП.

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13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Невельске, Славное, Лебединское, Новоселовка, Новотроицкое, Шумы, Хутор Вильный, Новолуганское, Пищевик, Зайцево, Новотошковское, Светлодарск, Луганское и Орехово. За прошедшие сутки, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 покушение на убийство, 8 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием, 11 фактов незаконного оборота с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 18 987 человек и 2 228 транспортных средства. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 557 человек и 2 254 транспортных средства. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 47 лицам.

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Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции ОС работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.